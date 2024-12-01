Заявления президента Владимира Путина о зарубежном оружии и базах по его производству не могут быть ложью, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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