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На Западе неожиданно отреагировали на речь Путина в Астане

На Западе неожиданно отреагировали на речь Путина в Астане

Заявления президента Владимира Путина о зарубежном оружии и базах по его производству не могут быть ложью, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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