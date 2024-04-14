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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локо» Ненахов: «Задача — попасть в тройку. Работаем над ней»

Защитник железнодорожников дал комментарий после матча с ЦСКА (3:3). — Почему не удалось удержать преимущество? — Стандарты — наша большая проблема, много пропускаем со стандартов, если не ошибаюсь, больше 6–7 голов с нового года.

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