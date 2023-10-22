Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники уничтожили несколько групп ВСУ к северу от Артемовска. Незадолго до этого российскими военными были получены разведданные о приближении украинских бойцов по лесному массиву к окраинам города, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
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