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Кактус путешественник

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Эксперт рассказал, как изменятся цены на туры в Турцию в 2024 году

Цены на туры в Турции в сезон 2024 года скорее всего останутся на уровне этого года, а если курс евро снизится, то путевки даже подешевеют, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.

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