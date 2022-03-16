Происшествия

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В Пензе полицейские наградили девушку, которая оказала содействие в поиске потерявшегося ребёнка

В Пензе полицейские наградили девушку, которая оказала содействие в поиске потерявшегося ребёнка

4 марта 2022 года в отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о том, что возле торгового центра находится ребенок без родителей.

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