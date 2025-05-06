Ответ России будет сокрушительным: полковник Ходаренок о возможной атаке ВСУ 9 Мая

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. В случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку атаковать Москву 9 мая, ответная реакция России последует незамедлительно – с ударом по Киеву, который может стать разрушительным.
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