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Царьград

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Путин и Субианто устроили дальневосточный завтрак на ВЭФ

Путин и Субианто устроили дальневосточный завтрак на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме мороженое со вкусом игристого вина стало фаворитом участников. Владимир Путин и Прабово Субианто провели дальневосточный завтрак на полях форума, включая блюда из местных и региональных продуктов России.

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