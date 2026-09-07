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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бекао близок к переходу в «Родину». Защитник «Фенербахче» отправился в Россию на медосмотр

Бывший центральный защитник ЦСКА Родриго Бекао близок к возвращению в чемпионат России. Ранее сообщалось , что « Родина » ведет переговоры об аренде 30-летнего бразильца у « Фенербахче ».

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