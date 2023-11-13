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В России предложили ввести знак качества "Шерсть России"

В России предложили ввести новый знак качества "Шерсть России", сообщили в газете "Известия" со ссылкой на рекомендации Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, направленные Советом по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

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