В России предложили ввести знак качества "Шерсть России"

В России предложили ввести новый знак качества "Шерсть России", сообщили в газете "Известия" со ссылкой на рекомендации Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, направленные Советом по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.