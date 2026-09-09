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Он терпел адскую боль ради шанса сыграть за СССР, а его выкинули из сборной! История о легендарном Знарке

Он терпел адскую боль ради шанса сыграть за СССР, а его выкинули из сборной! История о легендарном Знарке

«Вы не боитесь, что я его ночью придушу?».В качестве главного тренера сборной России Олег Знарок добился ошеломительных успехов.

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