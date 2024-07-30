Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S про...

Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S продолжают сокращатьсяКонсоли Xbox остаются самым слабым звеном — по итогам квартала выручка от их продаж упала на 42%, в предыдущем было зафиксировано падение на 31%.