Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S про...

Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S продолжают сокращатьсяКонсоли Xbox остаются самым слабым звеном — по итогам квартала выручка от их продаж упала на 42%, в предыдущем было зафиксировано падение на 31%.
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