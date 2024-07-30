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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S про...

Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S про...

Activision Blizzard удерживает игровой отдел Microsoft от падения, но продажи Xbox Series X|S продолжают сокращатьсяКонсоли Xbox остаются самым слабым звеном — по итогам квартала выручка от их продаж упала на 42%, в предыдущем было зафиксировано падение на 31%.

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