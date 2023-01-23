Военное обозрение

3 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tupoi
    Обратите внимание на фамилию голландца. В переводе на русский язык она звучит как "пресноводная вагина".Священную книгу м...
  • Игорь
    Клоун в своем репертуареЗеленский подписа...
  • Россиянин
    Это сатанисты. Пришло время мусульманам и православным  объединиться против сатанистов, как об этом и написано в Кора...Священную книгу м...

Экс-командующий войсками США в Европе: Натовские танки могли бы позволить Украине лишить Россию сухопутного коридора в Крым

Экс-командующий войсками США в Европе: Натовские танки могли бы позволить Украине лишить Россию сухопутного коридора в Крым

Бывший командующий вооружёнными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сделал заявление относительно того, на каком направлении Украине в первую очередь пришлись бы ко двору танки натовского производства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх