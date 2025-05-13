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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони о лучших игроках мира: «Месси – отдельно, он уникален. Назову Мбаппе, Ямаля, а также Лаутаро или Альвареса»

Скалони о лучших игроках мира: «Месси – отдельно, он уникален. Назову Мбаппе, Ямаля, а также Лаутаро или Альвареса»

«Месси – отдельно, он уникален. Так что назову Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля, а также Лаутаро Мартинеса или Хулиана Альвареса», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Сиро Лопесу.

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