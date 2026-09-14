US Data Centers To Burn More Natural Gas Than Most Nations Several weeks ago, we explained why most data center developers favor on-site gas power: it boiled down to two main reasons - availability (especially since modular nuclear power for commercial 'behind the meter' use is still in the distant future) and price.
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