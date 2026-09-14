Zero Hedge
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Zero Hedge

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US Data Centers To Burn More Natural Gas Than Most Nations

US Data Centers To Burn More Natural Gas Than Most Nations

US Data Centers To Burn More Natural Gas Than Most Nations Several weeks ago, we explained why most data center developers favor on-site gas power: it boiled down to two main reasons - availability (especially since modular nuclear power for commercial 'behind the meter' use is still in the distant future) and price.

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