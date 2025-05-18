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Иркутск Сегодня

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В Ленинском округе Иркутска 19 мая отключат горячую воду

19 мая в Ленинском округе Иркутска временно отключат горячее водоснабжение в нескольких домах из-за плановых ремонтных работ на тепловой сети и гидравлических испытаний, сообщает оператор теплосетей города.

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