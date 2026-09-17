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Караты и жених-бизнесмен: Арина Соболенко показала, как проводит время после потери статуса первой ракетки мира

Караты и жених-бизнесмен: Арина Соболенко показала, как проводит время после потери статуса первой ракетки мира

Теннисистка Арина Соболенко, которая на днях после поражения на US Open лишилась статуса первой ракетки мира, показала, как проводит время с женихом Георгиосом Франгулисом.

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