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Политика как она есть

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Прокуратура США: Хантер Байден получал огромные взятки от румынского бизнесмена

Прокуратура США: Хантер Байден получал огромные взятки от румынского бизнесмена

Печально знаменитый сын нынешнего хозяина Белого дома Хантер Байден, как выяснила прокуратура США, получал миллионы долларов из Румынии от румынского бизнесмена Габриэля Поповича за влияние на правительство США через своего отца.

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