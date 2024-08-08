Политика как она есть

Печально знаменитый сын нынешнего хозяина Белого дома Хантер Байден, как выяснила прокуратура США, получал миллионы долларов из Румынии от румынского бизнесмена Габриэля Поповича за влияние на правительство США через своего отца.