БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев сам добил украинскую энергетику

Киев сам добил украинскую энергетику

Фото: REUTERS/Olga YakimovichТекст: Николай Стороженко Уничтожение Каховской ГЭС лишает киевский режим электричества На Украине внезапно возник дефицит электроэнергии – да такой, что спасти страну могут только поставки электричества из-за рубежа.

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