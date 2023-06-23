Киев сам добил украинскую энергетику

Фото: REUTERS/Olga YakimovichТекст: Николай Стороженко Уничтожение Каховской ГЭС лишает киевский режим электричества На Украине внезапно возник дефицит электроэнергии – да такой, что спасти страну могут только поставки электричества из-за рубежа.