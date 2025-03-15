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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис по радио про поул: «Невероятная машина»

Пилот «Макларена» взял поул на первом этапе сезона-2025 в Австралии, опередив напарника Оскара Пиастри на 0,084 секунды.

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