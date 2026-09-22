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Математик Соболевский: пять "задач тысячелетия" удастся решить за 5-10 лет

С учетом прогресса в технологиях искусственного интеллекта оставшиеся нерешенными пять математических «задач тысячелетия» могут быть решены в ближайшие пять-десять лет.

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