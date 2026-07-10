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Новость о завершении карьеры Мане в сборной Сенегала оказалась фэйковой

Информация о завершении вингера Садьо Мане в сборной Сенегала оказалась ложной. Ранее появились данные о том, что футболист решил завершить выступления за национальную команду.

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