Пропавшая в Красноярском крае школьница могла записать видео о похищении сама

Со слов таксиста, которые вез ее на кладбище, девочка села в машину одна Следы на кладбище в Ачинске / Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница могла сама записать видео о собственном похищении.