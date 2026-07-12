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Яссы (WTA). Бадоса начнет матчем с Калининой, Чараева – с Хименес Казинцевой

Состоялась жеребьевка грунтового  WTA 250 в Яссах, который пройдет на следующей неделе. Кристиан Жаклин (1) сыграет с Леолией Жанжан, Паула Бадоса – с Ангелиной Калининой (4).

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