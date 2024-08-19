Аналитик Петрова: сырье и логистика увеличат стоимость молочных продуктов в РФ

Молочные продукты в России подорожают на 5% в сентябре из-за комплекса факторов. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала генеральный директор компании "Petrova Five Consulting" Марина Петрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии