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МВД: взломы портала «Госуслуг» составляют 90% мошеннических преступлений

МВД: взломы портала «Госуслуг» составляют 90% мошеннических преступлений

В 2024 году было зафиксировано значительное увеличение количества преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России вполне хватает хакеров разного пошива и на мой взгляд проблема в том, что государство их не привлекает для решения проблем с кибербезопасностью, защитой данных и т.д. Почему то давая льготы, преференции айтишникам в России получается по заветам В.С.Черномырдина &quot;Хотели как лучше, а получилось как всегда&quot;, через пятую точку... Как нестранно под любую программу привлекаются не компетентные специалисты и профессионалы, а отпрыски политиков, чиновников, блатные, &quot;эффективные менеджеры&quot; и т.д. в лучшем случае если они вообще имеют к этому отношение. Кроме как &quot;освоить&quot; народные бюджетные средства в своих корыстных целях они ни на что неспособны. Результат не только нулевой в сфере кибербезопасности, но и все провально проведенные антинародные реформы... Надо понять что проблему могут решать профессионалы и компетентные практики, а не еб..ри теоретики....
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