МВД: взломы портала «Госуслуг» составляют 90% мошеннических преступлений

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России вполне хватает хакеров разного пошива и на мой взгляд проблема в том, что государство их не привлекает для решения проблем с кибербезопасностью, защитой данных и т.д. Почему то давая льготы, преференции айтишникам в России получается по заветам В.С.Черномырдина "Хотели как лучше, а получилось как всегда", через пятую точку... Как нестранно под любую программу привлекаются не компетентные специалисты и профессионалы, а отпрыски политиков, чиновников, блатные, "эффективные менеджеры" и т.д. в лучшем случае если они вообще имеют к этому отношение. Кроме как "освоить" народные бюджетные средства в своих корыстных целях они ни на что неспособны. Результат не только нулевой в сфере кибербезопасности, но и все провально проведенные антинародные реформы... Надо понять что проблему могут решать профессионалы и компетентные практики, а не еб..ри теоретики....