Полянский призвал не допустить избежания наказания за поставки оружия Киеву

Ни одна из стран Запада, поставляющая оружие Украине, не должна избежать ответственности за это. С таким заявлением 15 марта на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.