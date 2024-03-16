Полянский призвал не допустить избежания наказания за поставки оружия Киеву

Ни одна из стран Запада, поставляющая оружие Украине, не должна избежать ответственности за это. С таким заявлением 15 марта на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
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