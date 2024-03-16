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Полянский призвал не допустить избежания наказания за поставки оружия Киеву

Полянский призвал не допустить избежания наказания за поставки оружия Киеву

Ни одна из стран Запада, поставляющая оружие Украине, не должна избежать ответственности за это. С таким заявлением 15 марта на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

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