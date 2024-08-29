На Украине признали правду о Часовом Яре

Почти половина территории Часова Яра в ДНР находится под контролем российских военных, сообщает телеканал «Мы — Украина» со ссылкой на представителя 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Полухина.
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