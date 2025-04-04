"Идет подчистка". Кого хотят привить от кори и полиомиелита в Алтайском крае в 2025 году

Вспышки кори фиксировали на Алтае два последних года, а полиомиелит активно распространяется в странах ближнего зарубежья Подчищающая иммунизация от кори и полиомиелита, начатая в Алтайском крае два года назад, продолжится и в 2025-м.
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