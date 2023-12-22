Объявляется смотр-конкурс на лучшую организацию Бобруйского района по охране труда и профилактике производственного травматиз...

Объявляется смотр-конкурс на лучшую организацию Бобруйского района по охране труда и профилактике производственного травматизмаОрганизациям, желающим принять участие в смотре-конкурсе, необходимо в срок до 10.
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