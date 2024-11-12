В России допустили производство «Ланцета» на территории других стран

Не исключено производство дронов «Ланцет» на территории других стран-партнеров, которые проявляют интерес к покупке российских беспилотников, допустил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
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