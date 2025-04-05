Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Хоккеиста Александра Овечкина признали первой и второй звездой дня в НХЛРоссийского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой и второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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