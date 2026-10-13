Trump Cancels Deposition in BBC Case

“President Donald Trump was set to be deposed Friday in a defamation lawsuit he filed against the British Broadcasting Corporation, but his lawyers recently canceled the session and said he is unavailable through at least mid-December,” Politico reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым