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Trump Cancels Deposition in BBC Case

“President Donald Trump was set to be deposed Friday in a defamation lawsuit he filed against the British Broadcasting Corporation, but his lawyers recently canceled the session and said he is unavailable through at least mid-December,” Politico reports.

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