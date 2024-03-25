Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции, заявил на днях депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Проблема перезрела»: на высшем уровне об ограничении въезда мигрантов в РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Поддерживаю полностью, с одной поправкой: получать гражданство могут только те, для кого Россия историческая родина - русские, татары, башкиры, буряты, якуты и т.д.
Ответить
11 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
3 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
А сколько таджикских ишаков уже в Крыму? До хрена и этому способствовал сам хан аксен. Понаехавшие ведут себя как свиньи не хуже хохлов вот и нужно убирать за ними. Крымчане за такую зарплату не пойдут вот и нанимают нацменов узбеков и таджиков.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии