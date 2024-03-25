«Проблема перезрела»: на высшем уровне об ограничении въезда мигрантов в РФ

Поддерживаю полностью, с одной поправкой: получать гражданство могут только те, для кого Россия историческая родина - русские, татары, башкиры, буряты, якуты и т.д.

Алексадр Вовк-Михайлов

А сколько таджикских ишаков уже в Крыму? До хрена и этому способствовал сам хан аксен. Понаехавшие ведут себя как свиньи не хуже хохлов вот и нужно убирать за ними. Крымчане за такую зарплату не пойдут вот и нанимают нацменов узбеков и таджиков.