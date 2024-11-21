Врач объяснила, кому не стоит есть холодец даже на Новый год

Врач Каневская призвала готовить новогодний стол с заботой о здоровье.Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, специализирующийся на интегративной и антивозрастной медицине, рассказала о том, что любимый многоими холодец не всем одинаково полезен.