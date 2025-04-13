Каждый пятый iPhone теперь производится в Индии

Каждый пятый iPhone теперь производится в ИндииЕщё не так давно в Индии выпускался каждый седьмой iPhone, что само по себе было достижением для относительно «молодой» производственной площадки Apple, но по итогам прошлого фискального года, как отмечает Bloomberg, индийским происхождением стал отличаться каждый пятый продаваемый в мире смартфон этой марки.