Роскосмос: перезагрузка или точка невозврата? Всех, кто неравнодушен к российской космонавтике, взбудоражило известие о назначении нового главы Роскосмоса.
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Роскосмос: перезагрузка или точка невозврата? Всех, кто неравнодушен к российской космонавтике, взбудоражило известие о назначении нового главы Роскосмоса.
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