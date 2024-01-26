Спинорог: почему у этих рыб «человеческий рот»?

Практически любой спинорог смело мог бы стать звездой дорогой клиники по пластике губ. Ну вы только посмотрите на эти аккуратные формы! Только вся красота у рыб естественная, натуральная, от самой природы-матушки.
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