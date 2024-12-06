Финские танки для Украины столкнулись с проблемами в Германии

В ходе войны на Украине страны НАТО сталкиваются с серьезными логистическими проблемами. Об этом бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, при котором страна вступила в НАТО, заявил на Симпозиуме Ахтисаари, передает корреспондент «ПолитНавигатора».