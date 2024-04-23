Нижегородский доброволец: «За Родину, семью, детей!»

В нижегородский пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят десятки мужчин разных возрастов и профессий, которые приняли осознанное решение заключить контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО.
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