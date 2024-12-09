В Грузии в ходе протестов задержали около 400 человек

В ходе протестов в Грузии, начавшихся 28 ноября, задержали более 400 человек, заявили в МВД страны. Демонстранты «уничтожали инфраструктуру», били витрины и грабили магазины, от их действий пострадали более 150 полицейских.
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