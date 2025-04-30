Цифровая усталость у россиян: почему мы чувствуем себя истощенными и как с этим бороться

Что такое синдром цифровой усталости? Перегрузка, возникающая из-за постоянного использования гаджетов и цифровых сервисов, ведет к развитию синдрома цифровой усталости (которым, как оказалось, страдает большинство россиян — 73 процента).
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