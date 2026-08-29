Какая стрижка действительно работает с характерной внешностью: разбор на примере Ксении Собчак

Работа стилиста — это постоянный поиск баланса между характером внешности и формой, которую ты предлагаешь.
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