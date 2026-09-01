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Путин вспомнил о работе Громыко в ООН, вошедшего в историю как «господин Ноу»

Путин вспомнил о работе Громыко в ООН, вошедшего в историю как «господин Ноу»

Владимир Путин вспомнил легендарного советского министра Андрея Громыко, прозванного «господин Ноу» и активно использовавшего вето в ООН для защиты интересов СССР и стран, боровшихся против колониализма.

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