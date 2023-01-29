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Каталог товаров Торгиздат, 1956-1961 гг.

Каталог товаров Торгиздат, 1956-1961 гг.

За скучным названием прячется одно из интереснейших справочных изданий советской эпохи. Цель издания этого 9-томника – ознакомить руководящих работников торговли с ассортиментом товаров народного потребления, выпускаемых советской промышленностью.

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