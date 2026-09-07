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Чепа оценил новый план США по урегулированию конфликта на Украине

Чепа оценил новый план США по урегулированию конфликта на Украине

Предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине является прагматичным. Об этом заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

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