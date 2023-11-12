Курьерский сектор Китая продемонстрировал рост

По итогам октября текущего года в курьерском секторе Китая был зафиксирован стремительный рост. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Государственного почтового управления страны.
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