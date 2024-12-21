По мнению экспертов, Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек 20 мая, и его подчиенные и дальше будут всеми силами провоцировать обострение конфликта, используя в том числе террористические методы.
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