НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Шотландский министр потратил 11 тысяч фунтов на роуминг в отпуске. Он объяснил, что сыновья смотрели футбол на его рабочем iPad

Шотландский министр потратил 11 тысяч фунтов на роуминг в отпуске. Он объяснил, что сыновья смотрели футбол на его рабочем iPad

Министр здравоохранения Шотландии Майкл Мэтисон провел отпуск с семьей в Марокко, после которого получил счет в 11 тысяч фунтов за роуминг на iPad.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх