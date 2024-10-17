Бородина заявила о желании жить за границей в холодный период года

Знаменитая российская теледива Ксения Бородина поделилась своей мечтой жить за границей. Девушка очень хотела бы проводить холодные месяцы в теплых странах, а не в родной Москве, где внушительную часть года погода оставляет желать лучшего.
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