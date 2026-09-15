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Business Daily

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Rolls-Royce Phantom Hummingbird: автомобиль, превращённый в ювелирный объект

Rolls-Royce Phantom Hummingbird: автомобиль, превращённый в ювелирный объект

Rolls-Royce представила новый Phantom Hummingbird — уникальный автомобиль, созданный в рамках программы Bespoke по индивидуальному заказу клиента.

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